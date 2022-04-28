Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В МИД РФ назвали количество иностранных наемников на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В МИД РФ назвали количество иностранных наемников на Украине
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около 7 тысяч наемников из более чем 60 стран мира.

— По информации Министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств, — отметила представитель МИД РФ.

Она уточнила, что на Украине находятся в том числе и польские, американские, канадские, румынские, британские и грузинские наемники, передает РИА Новости.

Недавно Захарова сообщила, что польские, британские, американские и канадские «инструкторы» на Украине на самом деле являются представителями спецслужб Североатлантического альянса (НАТО) и управляют боевыми действиями. Она обратила внимание на слова экс-командующего сухопутными польскими войсками генерала Вальдемара Скшипча, который обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после его заявлений о подготовке в республике украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Украина Мария Захарова МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте