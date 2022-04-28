В МИД РФ назвали количество иностранных наемников на Украине

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что в настоящее время на Украине находятся около 7 тысяч наемников из более чем 60 стран мира.

— По информации Министерства обороны нашей страны, с начала специальной военной операции на Украине туда стеклось практически 7 тысяч иностранных наемников из 63 государств, — отметила представитель МИД РФ.

Она уточнила, что на Украине находятся в том числе и польские, американские, канадские, румынские, британские и грузинские наемники, передает РИА Новости.

Недавно Захарова сообщила, что польские, британские, американские и канадские «инструкторы» на Украине на самом деле являются представителями спецслужб Североатлантического альянса (НАТО) и управляют боевыми действиями. Она обратила внимание на слова экс-командующего сухопутными польскими войсками генерала Вальдемара Скшипча, который обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после его заявлений о подготовке в республике украинских военных.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.