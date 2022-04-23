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Захарова: Спецслужбы стран НАТО участвуют в управлении боевыми действиями на Украине

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова: Спецслужбы стран НАТО участвуют в управлении боевыми действиями на Украине
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что польские, британские, американские и канадские «инструкторы» на Украине на самом деле являются представителями спецслужб Североатлантического альянса (НАТО) и управляют боевыми действиями. Об этом она написала в субботу, 23 апреля, на своей странице в Telegram.

Так, Захарова обратила внимание на слова экс-командующего сухопутными польскими войсками генерала Вальдемара Скшипча, который обвинил британского премьер-министра Бориса Джонсона в разглашении военной тайны после его заявлений о подготовке в республике украинских военных. По словам генерала, Джонсон во время визита в Индию раскрыл военную тайну. Он заявил, что польские военные обучают украинцев использованию средств ПВО, а в Британии ведется подготовка к управлению бронетехникой. Скшипчак отметил, что его шокировали эти слова.

— Ничего тайного в этом нет уже давно. <...> И их не десятки, а сотни и тысячи. Если называть вещи своими именами — они участвуют в управлении боевыми действиями на Украине, — написала Захарова.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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