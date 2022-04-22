Польский генерал обвинил Бориса Джонсона в разглашении военной тайны

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Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак обвинил британского премьера Бориса Джонсона в разглашении военной тайны. Об этом он заявил в пятницу, 22 апреля.

По словам генерала, Джонсон во время визита в Индию раскрыл военную тайну. Он заявил, что польские военные обучают украинцев использованию средств ПВО, а в Британии ведется подготовка к управлению бронетехникой. Скшипчак отметил, что его шокировали эти слова.

— Такие высказывания — это искушение злом. Трудно представить, чтобы, когда мы были в заграничных командировках, кто-то из политиков рассказывал на телевидении о наших планах или тренингах, — отметил военачальник.

Кроме того, Скшипчак посоветовал Джонсону думать, прежде чем говорить, так как подобные заявления угрожают безопасности солдат, передают РИА Новости.

22 апреля Джонсон заявил, что Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику Киеву. По словам Джонсона, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине могут быть выполнены.

24 февраля Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая потребовала незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.