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Великобритания отправит танки в Польшу из-за событий на Украине

Георгий Соланович

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Ситуация в Донбассе
В мире
Великобритания отправит танки в Польшу из-за событий на Украине
Фото: flickr/number10gov

Соединенное Королевство отправит свои танки в Польшу, чтобы Варшава смогла поставить бронетехнику Киеву. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон.

— Мы отправляем танки в Польшу, чтобы они (польское правительство — прим. «ВМ») могли направить свои Т-72 на Украину, — заявил он.

По словам Джонсона, в Лондоне считают необходимым увеличить военную поддержку Киева и санкционное давление на Москву, так как задачи Вооруженных сил России на Украине могут быть выполнены, передает ТАСС.

20 апреля бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс заявил, что НАТО старательно избегает открытого конфликта с Россией, так как просто не готова к нему.

Бэрронс подчеркнул, что у Великобритании нет необходимых для этого систем обороны. Так, если бы британским войскам пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю. Тем не менее, если под угрозой окажется значительная часть Украины или если начнется конфронтация России с одним из союзников Североатлантического альянса, конфликта не избежать.

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