«Нам должно быть стыдно»: Британский генерал заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией

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НАТО старательно избегает открытого конфликта с Россией, так как просто не готово к нему. Такое мнение высказал бывший руководитель объединенного командования Вооруженными силами Великобритании генерал Ричард Бэрронс в среду, 20 апреля.

Альянс, утверждает Бэрронс, будет вынужден принять решение в двух случаях: если под угрозой окажется куда большая часть Украины, чем сейчас, или если начнется конфронтация России с одним из союзников. По словам генерала, второй вариант проще, однако и тут присутствуют определенные сложности.

— Больше всего меня волнует то, что главная причина, по которой мы стремимся избежать войны между Россией и НАТО, заключается в том, что НАТО не готова. И нам должно быть стыдно за это, — заявил он.

Бэрронс подчеркнул, что у Великобритании нет необходимых для такого систем обороны. Так, если бы британским войскам пришлось защищать, например, Эстонию, то их бы уничтожили примерно за неделю, передает РИА Новости.

10 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит наращивать присутствие на восточном направлении. По словам политика, организация в настоящее время осуществляет «фундаментальную трансформацию» на фоне специальной операции России на Украине.

13 апреля СМИ сообщали, что Швеция может подать заявку на вступление в НАТО в июне, а Финляндия определится с этим в ближайшие недели.