Минобороны: Украинские националисты и военные нарушили режим тишины на «Азовстали»

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Украинские националисты и военные использовали режим тишины на «Азовстали», чтобы выйти на огневые позиции, сейчас по ним наносят удары. Об этом сообщил представитель пресс-службы Минобороны России Вадим Астафьев во вторник, 3 мая.

— Они вышли из подвалов, заняли огневые позиции на территории и в зданиях завода. Сейчас подразделения Российской армии и ДНР, используя артиллерию и авиацию, начинают уничтожать эти огневые позиции, — сказал представитель министерства.

В настоящее время над территорией завода поднимаются столбы дыма и слышна стрельба, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого сообщалось, что территорию «Азовстали» удалось покинуть 101 человеку, в том числе женщинам и детям. Для того чтобы люди могли оказаться в безопасном месте, российские военные и подразделения ДНР, как уточняется, организовали гуманитарный коридор и поддерживали режим тишины.

Однако после этого украинская сторона сорвала режим тишины на «Азовстали». Со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, а военным ДНР пришлось ответить на это.