Выстрелы и разрывы снарядов слышны в районе «Азовстали» в Мариуполе

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Украинская сторона сорвала режим тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР) в понедельник, 2 мая.

— Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет, — сказал военный.

Со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, а военным ДНР пришлось отвечать, добавил он. Неподалеку от территории завода сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого в Минобороны России сообщили, что с комбината «Азовсталь» эвакуировались 80 гражданских лиц, которые удерживались на заводе украинскими националистами.

Позднее сообщалось, что территорию «Азовстали» удалось покинуть 101 человеку, в том числе женщинам и детям. Для того чтобы люди могли оказаться в безопасном месте, российские военные и подразделения ДНР, как уточняется, организовали гуманитарный коридор и поддерживали режим тишины.