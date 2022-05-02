Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выстрелы и разрывы снарядов слышны в районе «Азовстали» в Мариуполе

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Выстрелы и разрывы снарядов слышны в районе «Азовстали» в Мариуполе
Фото: Chad Nagle / CC BY 2.0

Украинская сторона сорвала режим тишины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил представитель внутренних войск МВД Донецкой народной республики (ДНР) в понедельник, 2 мая.

— Боятся ответственности за свои преступления, которые они совершают уже восемь лет, — сказал военный.

Со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, а военным ДНР пришлось отвечать, добавил он. Неподалеку от территории завода сейчас слышны выстрелы и разрывы снарядов, передает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого в Минобороны России сообщили, что с комбината «Азовсталь» эвакуировались 80 гражданских лиц, которые удерживались на заводе украинскими националистами.

Позднее сообщалось, что территорию «Азовстали» удалось покинуть 101 человеку, в том числе женщинам и детям. Для того чтобы люди могли оказаться в безопасном месте, российские военные и подразделения ДНР, как уточняется, организовали гуманитарный коридор и поддерживали режим тишины.

Украина Взрывы ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не бойтесь радоваться

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте