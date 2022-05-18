Столичные врачи рассказали о новых методах лечения сердечно-сосудистых заболеваний

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За последние два года в практику столичных врачей были внедрены пять новых видов высокотехнологичных операций в сфере лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Один из новых методов — гибридный, когда в одной операционной работают две сосудистые бригады. Специалисты оказывают помощь больным с многоуровневым поражением артерий нижних конечностей.

Помимо этого, в городских стационарах начали использовать эндоваскулярные методики восстановления легочного кровотока у пациентов с последствиями тромбоэмболий легочной артерии.

Еще одним нововведением стало использование новых видов кардиостимуляторов — оптимайзеров. Они необходимы больным с тяжелой сердечной недостаточностью.

Некоторые высокотехнологичные операции, проводимые в стационарах столицы, считаются уникальными. Например, гибридные вмешательства у пациентов с ишемическим инсультом. Для проведения операции задействуются две бригады хирургов. Они при сложных многоуровневых поражениях сосудов головного мозга восстанавливают мозговой кровоток, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 мая начали работу павильоны «Здоровая Москва». Жители столицы смогут бесплатно и без предварительной записи проверить свое здоровье.