Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач пояснил, опасно ли мужчинам носить телефон в кармане брюк

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, опасно ли мужчинам носить телефон в кармане брюк
Фото: Depositphotos

Если носить телефон в кармане брюк, то его излучения будет недостаточно для того, чтобы навредить репродуктивной функции организма, но все же лучше переложить смартфон в сумку или карман верхней одежды. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

— Частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Там мощность почти до киловатта доходит. А у телефона — милливатты, — отметил врач в комментарии РИАМО.

Он пояснил, что в данном случае излучение не может оказать на ДНК клеток сильно повреждающее воздействие.

Тем не менее врач посоветовал носить телефон в верхней одежде, рюкзаке или сумке, используя для разговора Bluetooth-гарнитуру. Беспроводные наушники освобождают руки и избавляют от близкого контакта с телефоном. Женщинам не стоит носить телефон близко к груди или на поясе.

Звонков добавил, что в городской среде телефон работает на малой и средней мощности. Если человек уезжает в деревню, там нет плотного покрытия вышками сотовой связи, поэтому излучение от телефона усиливается.

Ученые из США нашли решение, благодаря которому пользователи смогут не заряжать свои смартфоны целую неделю. Все дело в аккумуляторе нового типа. Они предложили заменить литий-ионные батареи в устройствах на фторидные.

Смартфоны Врачи электромагнитное излучение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте