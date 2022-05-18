Врач пояснил, опасно ли мужчинам носить телефон в кармане брюк

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Если носить телефон в кармане брюк, то его излучения будет недостаточно для того, чтобы навредить репродуктивной функции организма, но все же лучше переложить смартфон в сумку или карман верхней одежды. Об этом рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

— Частота, на которой работает телефон, относится к категории микроволнового излучения. Там мощность почти до киловатта доходит. А у телефона — милливатты, — отметил врач в комментарии РИАМО.

Он пояснил, что в данном случае излучение не может оказать на ДНК клеток сильно повреждающее воздействие.

Тем не менее врач посоветовал носить телефон в верхней одежде, рюкзаке или сумке, используя для разговора Bluetooth-гарнитуру. Беспроводные наушники освобождают руки и избавляют от близкого контакта с телефоном. Женщинам не стоит носить телефон близко к груди или на поясе.

Звонков добавил, что в городской среде телефон работает на малой и средней мощности. Если человек уезжает в деревню, там нет плотного покрытия вышками сотовой связи, поэтому излучение от телефона усиливается.

Ученые из США нашли решение, благодаря которому пользователи смогут не заряжать свои смартфоны целую неделю. Все дело в аккумуляторе нового типа. Они предложили заменить литий-ионные батареи в устройствах на фторидные.