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Более 600 ДТП с участием такси произошло с начала года

Елена Самойлова
Происшествия
Более 600 ДТП с участием такси произошло с начала года
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

С начала текущего года на территории столицы зарегистрировано 603 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, в этих ДТП погибло девять человек, а 736 пострадавших получили ранения.

Причинами аварий часто становились нарушения ПДД со стороны водителей такси. В большинстве случаев водители не соблюдали безопасную дистанцию и очередность проезда. Кроме того, таксисты пренебрегали несоответствием скорости погодным условиям и нарушали правила перестроения.

При этом в пресс-службе отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших в авариях с участием такси сократилось на 18,2 процентов.

Накануне, 17 мая, стало известно, что правила дорожного движения среди велосипедистов чаще всего нарушают курьеры.

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