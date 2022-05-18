Более 600 ДТП с участием такси произошло с начала года

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Москве

С начала текущего года на территории столицы зарегистрировано 603 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по городу.

По данным Госавтоинспекции, в этих ДТП погибло девять человек, а 736 пострадавших получили ранения.

Причинами аварий часто становились нарушения ПДД со стороны водителей такси. В большинстве случаев водители не соблюдали безопасную дистанцию и очередность проезда. Кроме того, таксисты пренебрегали несоответствием скорости погодным условиям и нарушали правила перестроения.

При этом в пресс-службе отметили, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших в авариях с участием такси сократилось на 18,2 процентов.

Накануне, 17 мая, стало известно, что правила дорожного движения среди велосипедистов чаще всего нарушают курьеры.