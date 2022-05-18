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Виталий Милонов предложил создать свой вариант Евровидения со странами СНГ

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Виталий Милонов предложил создать свой вариант Евровидения со странами СНГ
Фото: Пресс-служба Госдумы

Страны СНГ могли бы создать свое шоу, в основе которого будет лежать изначальная идея Евровидения. Главными отличиями этого конкурса должно стать качество исполнения и непредвзятость голосования. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Письмо с инициативой Милонов в ближайшее время намерен направить в Министерство культуры.

По его словам, разговоры о создании в СНГ конкурса, альтернативного Евровидению, идут давно. Это связано с невысоким уровнем участников Евровидения, подчеркнул депутат.

— Специально в этом году смотрел выступления, хотя, конечно, не все. Честно говоря, просто кровь из ушей и глаз, лютая дичь какая-то была в этом году. Конкурс абсолютно бесталанных исполнителей. Люди не умеют петь, откровенно говоря: лажают, не попадают в ноты. Видимо, привыкли под фанеру петь, а вживую вообще их лучше не слушать, — отметил собеседник «ВМ».

Милонов подчеркнул, что, кроме утраты художественной ценности, конкурс давно стал политизированным. В частности, украинцы, приехавшие на Евровидение в этом году, явно были там политическими фаворитами.

Депутат заметил, что в СНГ можно было бы создать конкурс, который будет гораздо качественнее.

— Аналогов такого конкурса нам не надо. Лучше взять за основу историческую идею Евровидения и сделать все так, как надо. Сотрудничать с нормальными музыкальными продюсерами, которые могут сделать красивое и качественное шоу. У нас проводится «Добровидение», и это все, конечно, хорошо, но конкурс местной самодеятельности можно не называть таким пафосным именем, — рассказал собеседник «ВМ».

Голосование на новом конкурсе должно быть честным, неподкупным должен быть и отбор участников, как изначально и планировалось на Евровидении, заключил Милонов.

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