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МВД РФ объявило в розыск блогера Руслана Левиева

Елена Самойлова
Происшествия
МВД РФ объявило в розыск блогера Руслана Левиева
Фото: Пресс-служба Госдумы

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск блогера Руслана Левиева (Настоящая фамилия Карпук — прим. «ВМ»). Информация об этом появилась в базе розыска министерства в среду, 18 мая.

Указывается, что мужчина разыскиваться по статье Уголовного кодекса, однако какая именно статья имеется в виду — не указано.

МВД РФ объявило в розыск блогера Руслана Левиева Фото: МВД РФ

По данным СМИ, Карпуку вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ»).

Также известно что мужчина является основателем проекта Conflict Intelligence Team.

16 мая МВД РФ объявило в розыск еще и участницу Pussy Riot Люсю Штейн

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