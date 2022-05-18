Эксперт назвал главные последствия холодной войны между Россией и США

Фото: МИД РФ

Профессор Пол Пиллар, ветеран службы в ЦРУ, офицер разведки по Ближнему Востоку и Южной Азии, считает, что реакция Запада во главе с США на спецоперацию РФ переросла в длительный конфликт с Россией.

Фактически, считает он, может быть объявлена новая холодная война, но ее последствия могут быть негативными для США и всего мира. Ветеран ЦРУ считает, что новая холодная война, в отличие от первой, может никогда не закончиться.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета при правительстве РФ, объяснил, к каким последствиям может привести новая холодная война и как может укрепиться в подобной ситуации Россия.

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— Конфликт является двигателем прогресса. Любой конфликт порождает конкуренцию. Если ты отстаешь, то тебя съедают и ты уничтожаешься. В конфликте США и СССР участники были равновеликие, и они четко играли по правилам. После Карибского кризиса стороны приняли все действия для недопущения перетекания холодной войны в горячую. Но сейчас такого нет: США ведут войну через хаос. Они уничтожили своими собственными лапками все препятствия на пути перетекания холодной войны в горячую, — высказался эксперт.

Он отметил, что бесконечных войн не бывает и любой конфликт рано или поздно закончится. Окончание холодной войны между РФ и США ему представляется в случае победы РФ в конфликте на Украине, когда Европа и США будут вынуждены смириться с новым порядком.

— В случае победы Трампа это все будет намного скорее. Сейчас США — это угасающая империя, которая с презрением относится к своим союзникам. США ждут серьезные внутриполитические и внутриэкономические беспорядки, которые вынудят руководство страны уделить им внимание уже с нового президентского срока, — предположил эксперт.