Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В США заявили о резком падении экспорта электроники из Китая в Россию

Лейла Алиева
Экономика
В США заявили о резком падении экспорта электроники из Китая в Россию
Фото: depositphotos

Экспорт китайской высокотехнологичной продукции в Россию в марте резко снизился. Об этом в среду, 18 мая, заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Она отметила, что компании сократили поставки, чтобы не нарушать наложенных США торговых запретов. В противном случае Вашингтон способен лишить Пекин технологий и программного обеспечения.

По сравнению с предыдущими месяцами, экспорт ноутбуков сократился в марте на 40 процентов, смартфонов — на 75 процентов, а телекоммуникационного сетевого оборудования — на 98 процентов. Кроме того, Южная Корея сократила поставки техники в Россию на 62 процента, а Финляндия — на 60 процентов, передает «Лента.ру».

До этого стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования. Среди них квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах.

Помимо этого, в списке оказались полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, включая фотоприемники. Уточняется, что запрет на поставки одобрен правительством страны и вступит в силу с 20 мая.

Экспорт Россия Китай
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте