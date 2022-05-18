В США заявили о резком падении экспорта электроники из Китая в Россию

Фото: depositphotos

Экспорт китайской высокотехнологичной продукции в Россию в марте резко снизился. Об этом в среду, 18 мая, заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Она отметила, что компании сократили поставки, чтобы не нарушать наложенных США торговых запретов. В противном случае Вашингтон способен лишить Пекин технологий и программного обеспечения.

По сравнению с предыдущими месяцами, экспорт ноутбуков сократился в марте на 40 процентов, смартфонов — на 75 процентов, а телекоммуникационного сетевого оборудования — на 98 процентов. Кроме того, Южная Корея сократила поставки техники в Россию на 62 процента, а Финляндия — на 60 процентов, передает «Лента.ру».

До этого стало известно, что Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования. Среди них квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах.

Помимо этого, в списке оказались полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, включая фотоприемники. Уточняется, что запрет на поставки одобрен правительством страны и вступит в силу с 20 мая.