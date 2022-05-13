Япония запрещает экспорт в Россию высокотехнологичного оборудования

Фото: depositphotos

Японские власти объявили о расширении списка товаров и технологий, запрещенных к экспорту в Россию в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Всего в обновленном документе содержится 14 новых наименований. Среди них — квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы, катализаторы для нефтепереработки, порошкообразные металлы и металлические сплавы, используемые в 3D-принтерах, водород, произведенный с использованием солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии.

Помимо этого, в списке оказались полупроводниковые и электропроводящие полимеры, оборудование для производства органических светоизлучающих диодов, устройства, имеющие отношение к квантовым технологиям, включая фотоприемники.

Уточняется, что запрет на поставки одобрен правительством страны и вступит в силу с 20 мая, сообщает ТАСС.

Также стало известно, что Япония из-за военной спецоперации РФ на Украине вводит ограничительные меры в отношении 141 физического лица из России, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также против 71 российской компании.

Помимо этого, японские власти ввели дополнительный пакет ограничительных мер в отношении России. Новый пакет санкций заморозит активы около 140 физических лиц, расширит запрет на поставки различной продукции российским компаниям, задействованным в военно-промышленном производстве, расширит списки банков, попавших под рестрикции, а также введет эмбарго на импорт в Россию новых технологий, в частности, квантовых компьютеров.