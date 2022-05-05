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Япония анонсировала дополнительные санкции против России

Георгий Соланович
В мире
Япония анонсировала дополнительные санкции против России
Фото: Unsplash

Правительство Японии в связи с ситуацией на Украине приняло решение ввести дополнительный пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом в четверг, 5 мая, сообщил японский премьер Фумио Кисида.

По его словам, новый пакет санкций состоит из четырех основных направлений: заморозка активов около 140 физических лиц, расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, задействованным в военно-промышленном производстве, расширение списка банков, попавших под рестрикции, а также эмбарго на импорт в Россию новых технологий, в частности, квантовых компьютеров, передает ТАСС.

4 мая Россия внесла в черный список японского премьер-министра Фумио Кисиду и членов его кабинета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. Там добавили, что Япония хочет нанести ущерб российской экономике и подорвать авторитет Москвы.

После этого в Токио назвали российские санкции «абсолютно неприемлемыми». Там также отметили, что такие шаги со стороны РФ могут привести к закрытию возможностей для двусторонних отношений.

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