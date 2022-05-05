Премьер Японии назвал российские санкции «абсолютно неприемлемыми»

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Японский премьер-министр Фумио Кисида и глава Минобороны Японии Нобуо Киси назвали неприемлемыми объявленные Москвой санкции, переложив ответственность за состояние двусторонних отношений на РФ. Об этом сообщает телеканал NHK.

— Это Россия обратилась к военным мерам и вызвала всю эту ситуацию. И хотя ответственность за текущее состояние российско-японских отношений лежит полностью на России, она выступила с подобным заявлением, — сказал Кисида.

Министр обороны Киси, в свою очередь, предположил, что такие шаги со стороны РФ могут привести к закрытию возможностей для двусторонних отношений, передает РИА Новости.

4 мая Россия внесла в черный список японского премьер-министра Фумио Кисиду и членов его кабинета. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ. В МИД РФ добавили, что Япония хочет нанести ущерб российской экономике и подорвать авторитет Москвы.

27 апреля МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата. В министерстве отметили, что Токио включился в «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о Москве, которую начал Запад. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудил РФ пойти на ответные действия. Теперь японские дипломаты должны покинуть территорию страны в срок до 10 мая.