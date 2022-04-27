МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата

Фото: МИД РФ

Россия высылает восемь японских дипломатических работников на основании принципа взаимности. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в среду, 27 апреля.

— Не считаясь со здравым смыслом, Япония открыто встала на позицию полной поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований, оказывает политическую, экономическую и военную помощь режиму в Киеве. Это сопровождается нагнетанием русофобской истерии в японском обществе, — говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Япония включилась в «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о России, которую начал Запад. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудили Москву пойти на ответные действия. Теперь японские дипломаты должны покинуть территорию страны в срок до 10 мая, говорится в сообщении.

В тот же день стало известно, что Россия высылает из страны трех дипломатов посольства Норвегии. Ноту об этом вручили послу Королевства Норвегия в России Руне Ресаланду. Ему также выразили решительный протест из-за высылки из королевства российских дипломатов и военной поддержки правительства Украины и украинских националистов.

18 апреля МИД РФ сообщил, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. Уточняется, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.