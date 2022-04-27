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Россия вышлет трех норвежских дипломатов из страны

Евгений Белоусов

В мире
Россия вышлет трех норвежских дипломатов из страны
Фото: Pixabay

Россия высылает из страны трех дипломатов посольства Норвегии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ в среду, 27 апреля.

Ноту об этом вручили послу Королевства Норвегия в России Руне Ресаланду. Ему также выразили решительный протест из-за высылки из королевства российских дипломатов и военной поддержки правительства Украины и украинских националистов.

— С российской стороны было отмечено, что недружественная линия норвежских властей наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, — говорится в сообщении.

6 апреля Норвегия приняла решение выслать трех российских дипломатов с территории страны. По словам министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт, эти сотрудники якобы вели деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом.

19 апреля Россия выслала из страны четырех сотрудников австрийского посольства в ответ на высылку российских дипломатов из Австрии.

18 апреля МИД РФ сообщил, что Москва высылает несколько сотрудников посольства Болгарии. В ведомстве уточнили, что такая мера является ответом на принятое в марте болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персонами нон грата десятерых дипломатов посольства России в Софии.

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