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Норвегия высылает трех российских дипломатов

Полина Долганова

В мире
Норвегия высылает трех российских дипломатов
Фото: Pixabay

Норвегия приняла решение выслать трех российских дипломатов с территории страны. Об этом в среду, 6 апреля, пишет РИА Новости со ссылкой на норвежский МИД.

Недавно о решении выслать 12 российских дипломатов сообщили в Греции. К аналогичным санкциям присоединилась Словения.

Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил готовность Европейского союза вводить новые санкции в отношении России. Он также отметил, что на повестке обсуждения будет стоять вопрос отказа от российских нефти и угля.

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что новые санкции против Российской Федерации после сообщений из украинской Бучи могут быть подготовлены уже на текущей неделе.

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