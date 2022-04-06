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Греция высылает 12 российских дипломатов
Греция приняла решение о высылке 12 российских дипломатов. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в министерстве иностранных дел страны.
Уточняется, что все 12 послов объявлены персонами нон грата, передает РИА Новости.
Россия даст ответ на каждый недружественный шаг в отношении Москвы. Об этом в среду, 6 апреля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что последние действия Запада, которые касаются выдворения дипломатов из стран, приводят к анабиозу двусторонних отношений.
Европейский союз обсуждает новые санкции в отношении России в связи с событиями в украинском городе Буча. Запад обвинил Россию в «зверствах», Минобороны Российской Федерации назвало опубликованные материалы провокацией. В частности, ведомство обратило внимание на то, что свидетельства российских «зверств» появились через четыре дня после того, как в город вошла украинская армия.
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон сообщил, что новые санкции ЕС в отношении Москвы могут быть приняты 6 апреля. По его словам, ЕС хочет усилить давление на Москву в связи с ситуацией в Буче. Россия в свою очередь отвергает все обвинения в причастности к смерти людей на этой территории.
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