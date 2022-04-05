Словения объявила о высылке 33 российских дипломатов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Словения высылает из страны 33 российских дипломата. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе республиканского МИД.

— Представитель ведомства уточнил, что эта мера коснулась 33 человек, — передает сообщение РИА Новости.

До этого стало известно, что Латвия высылает из страны 13 российских дипломатов, а также закрывает генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением перевозок продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. Кроме того, ЕС запретит деятельность автотранспортных компаний России и Белоруссии, экспорт в РФ квантовых компьютеров, транспортного оборудования и полупроводников, а также импорт из России цемента, древесины, морепродуктов и спиртных напитков.