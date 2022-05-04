Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россия запретила въезд премьер-министру Японии

Полина Долганова
В мире
Россия запретила въезд премьер-министру Японии
Фото: МИД РФ

Россия внесла в черный список японского премьер-министра Фумио Кисиду и членов его кабинета. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы, — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Япония хочет нанести ущерб российской экономике и подорвать авторитет Москвы.

27 апреля МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата. В министерстве отметили, что Токио включился в «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о Москве, которую начал Запад. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудил РФ пойти на ответные действия. Теперь японские дипломаты должны покинуть территорию страны в срок до 10 мая.

Дипломатические отношения РФ начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Япония Россия МИД РФ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наемников ждет строгий суд

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Риски будущей профессии

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Все мнения
О проекте