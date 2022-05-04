Россия запретила въезд премьер-министру Японии

Фото: МИД РФ

Россия внесла в черный список японского премьер-министра Фумио Кисиду и членов его кабинета. Об этом в среду, 4 мая, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

— Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы, — говорится в сообщении.

В МИД РФ добавили, что Япония хочет нанести ущерб российской экономике и подорвать авторитет Москвы.

27 апреля МИД России объявил восемь дипломатов Японии персонами нон грата. В министерстве отметили, что Токио включился в «оголтелую кампанию» по распространению клеветы о Москве, которую начал Запад. Данный факт, как и высылка из Японии российских дипломатов, вынудил РФ пойти на ответные действия. Теперь японские дипломаты должны покинуть территорию страны в срок до 10 мая.

Дипломатические отношения РФ начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.