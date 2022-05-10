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Япония вводит санкции против 140 человек из РФ и ЛДНР

Георгий Соланович
В мире
Япония вводит санкции против 140 человек из РФ и ЛДНР
Фото: depositphotos

Япония в связи с происходящем на Украине вводит ограничительные меры в отношении 140 физических лиц из России, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также против 71 российской компании.

Так, рестрикции были введены в частности в отношении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя секретаря российского Совета безопасности Рашида Нургалиева, а также родственников бизнесмена Геннадия Тимченко.

В списке по ЛДНР значатся представители руководства республик. Их активы в Японии в случае обнаружения будут заморожены.

Помимо этого, Токио ввел запрет на экспорт товаров и осуществление транзакций для 71 российской компании, в том числе для ВНИИ «ЭТАЛОН», «Интелтех» и других, передает РИА Новости.

До этого Япония анонсировала дополнительные санкции в отношении России. По словам премьера Фумио Кисиды, новые ограничения состоят из четырех основных направлений: заморозка активов около 140 физических лиц, расширение запрета на поставки различной продукции российским компаниям, расширение списка банков, попавших под рестрикции, а также эмбарго на импорт в Россию новых технологий.

Япония Санкции Россия
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