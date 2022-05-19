Американцы обрушились с критикой на нового пресс-секретаря Белого дома

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Жители Соединенных Штатов подвергли критике официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы инфляции в стране «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока не удается так убедительно врать, как это делала ее предшественница Джен Псаки.

— Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело, — цитирует РИА Новости пользователей американских соцсетей.

Другой американец заявил, что в последнее время в Белом доме привыкли связывать все свои неудачи у власти «действиями Владимира Путина». По его словам, американская администрация готова связать с этим фактом даже увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет.

Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел без эксцессов. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за не самый удачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике.

А в начале своего первого выступления представитель аппарата американского президента рассказала, что отличает ее от предшественников. Жан-Пьер заметила, что она темнокожая, лесбиянка и иммигрантка.