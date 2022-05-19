Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американцы обрушились с критикой на нового пресс-секретаря Белого дома

Егор Провоторов
В мире
Американцы обрушились с критикой на нового пресс-секретаря Белого дома
Фото: whitehouse

Жители Соединенных Штатов подвергли критике официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер, которая объяснила высокие темпы инфляции в стране «повышением цен Путина». Некоторые в шутку заметили, что ей пока не удается так убедительно врать, как это делала ее предшественница Джен Псаки.

— Белый дом все еще обвиняет в ценах на газ Путина, им не надоело, — цитирует РИА Новости пользователей американских соцсетей.

Другой американец заявил, что в последнее время в Белом доме привыкли связывать все свои неудачи у власти «действиями Владимира Путина». По его словам, американская администрация готова связать с этим фактом даже увеличение числа свидетельств НЛО за последние двадцать лет.

Накануне первый рабочий день Жан-Пьер на новом посту также не прошел без эксцессов. Журналисты обрушились на пресс-секретаря за не самый удачный, по их мнению, ответ на вопрос об экономике.

А в начале своего первого выступления представитель аппарата американского президента рассказала, что отличает ее от предшественников. Жан-Пьер заметила, что она темнокожая, лесбиянка и иммигрантка.

администрация Белого дома США критика
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Потому что русские виноваты во всем

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте