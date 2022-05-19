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«Может спровоцировать спазм сосудов»: терапевт объяснила, кому опасно принимать контрастный душ

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Может спровоцировать спазм сосудов»: терапевт объяснила, кому опасно принимать контрастный душ
Фото: Unsplash

Контрастный душ противопоказан при простуде или заболеваниях сердца. Если у человека есть какие-то хронические заболевания, ему стоит проконсультироваться со специалистом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Проблемы с сердцем — однозначное противопоказание для контрастного душа, отметила специалист.

— Резкий контраст, холодная вода, внезапно полившаяся на спину, шею или голову, может спровоцировать спазм коронарных сосудов. Если человек не делал ЭКГ и никогда не обследовался, ему хотя бы раз надо сходить к терапевту, — порекомендовала врач.

У молодых и здоровых людей такая проблема, как правило, отсутствует, подчеркнула собеседница «ВМ». Однако если есть хоть какие-то признаки проблем с сердцем, нужно обязательно обследоваться.

Пренебрежение такой рекомендацией может быть чревато тяжелыми последствиями, предупредила Чернышова.

— Может быть приступ стенокардии, приступ боли в сердце, в самом худшем варианте — инфаркт. Я не знаю случаев, когда именно на фоне контрастного душа случился инфаркт, но это может быть последней соломинкой, — рассказала специалист.

При других хронических заболеваниях контрастный душ можно принимать вне периода обострения в мягком постепенном варианте, пояснила Чернышова. При этом необходимо предварительно проконсультироваться с врачом, подчеркнула собеседница «ВМ».

Абсолютным противопоказанием для контрастного душа является простуда, уверена эксперт.

— Нельзя принимать контрастный душ, когда человек болен. Если человек простыл, хочет быстрее выздороветь и начинает принимать контрастный душ, то этого делать нельзя: будет серьезная нагрузка на иммунитет, организм начнет расходовать силы, предназначенные для выздоровления. Сначала нужно выздороветь, а потом уже заниматься оздоровительными процедурами, — посоветовала врач.

Чернышова обратила внимание, что принимать контрастный душ нельзя до окончательного исчезновения симптомов. В противном случае выздоровление затянется.

В худшем случае заболевание перейдет в разряд хронических, отметила специалист.

— Допустим, острый гайморит или бронхит может стать хроническим. Это в крайнем случае и вряд ли случится от одного лишь контрастного душа, но лучше не рисковать, — заключила собеседница «ВМ».

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