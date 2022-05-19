Москвичи выбрали имя для электронного сотрудника Госинспекции по недвижимости

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Голосование по выбору имени для поступившей на службу столичной Госинспекции по недвижимости собаки-робота завершилось в проекте «Активный гражданин». Об этом сообщили в пресс-службе инспекции в четверг, 19 мая.

— На первом месте оказался вариант Арти. Такое имя электронному сотруднику Госинспекции по недвижимости хотели бы дать 30,8 процента проголосовавших, — говорится в сообщении.

Также 25,9 процента участников голосования предпочли, чтобы робота звали Герцем, а 23,2 процента проголосовавших понравилась кличка Электроник. Необычное имя СмартГИН оценили 3,8 процента пользователей «Активного гражданина».

Как рассказал руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, более 11 тысяч человек предложили свои варианты имен для собаки. Так, среди предложенных кличек были Робостраж, Инспектдруг и Уникум.

Арти весит 30 килограммов и умеет развивать скорость до 11 километров в час. Он может также вести трансляцию в режиме онлайн, при этом у робота есть встроенные GPS-модуль и световой радар.

Он без труда взбирается по лестницам и перешагивает бордюры, так как передвигается не на колесах, а на лапах. В задачи робопса входит патрулирование Москвы, во время которого он будет фотографировать панорамы столицы и сверять их с загруженной картой для проверки на наличие незаконных строений.

Уточняется, что Арти — не первый электронный сотрудник столичной Госинспекции. Робопес по имени Коди уже несет службу в ведомстве. Планируется, что число роботов-собак будет увеличено до десяти.