«Его ломало, что есть еще один человек»: Костя Грим рассказал о вражде с братом-близнецом

Фото: Telegram / «Братья Грим»

Российский артист Костя Бурдаев, более известный как Грим, назвал причину прекращения совместной музыкальной деятельности со своим братом. По его словам, ему нравилось выступать с Борисом, когда тот, наоборот, испытывал дискомфорт.

— У многих близнецов так бывает. Не то чтобы достали друг друга — просто один считает, что нужно так, другой считает, нужно эдак. То есть, не хочется одному быть похожим на другого. Меня никогда не ломало, что есть еще один человек, который похож на меня, а Бориса это ломало, — отметил артист во время YouTube-шоу «Антонимы».

Напомним, что Борис отказался выступать с братом в 2009 году. Однако группа по сей день существует, несмотря на уход одного из солистов.

— С братом разошлись дорожки, скажем так. Он решил играть другую музыку. Ему больше понравился андеграунд, а он человек упертый в своих намерениях. Он подумал, что нужно полностью себя посвятить чему-то другому, иначе ничего не получится, захотел играть какую-то андеграундную музыку, и в какой-то момент ему показалось, что музыка группы «Братья Грим», наши песни, они не соответствуют его внутреннему состоянию, — рассказал музыкант.

При этом Костя Грим уточнил, что группа «Братья Грим» выступает впятером или вчетвером. По его словам, музыкальный коллектив не заканчивался на тандеме одних лишь братьев. В группе всегда было минимум четыре человека.