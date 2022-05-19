Ума Турман впервые снимется со своей дочерью Майей Хоук

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Американская актриса Ума Турман сыграет вместе с Сэмюэлем Джексоном в новом комедийном триллере — «Комната убийства». При этом вместе с ней в актерский состав нового проекта вошла и ее дочь Майя Хоук. Это будет первый раз, когда мать и дочь сыграют вместе.

Съемка новой киноленты должна начаться в мае текущего года в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Режиссером выступит комедиантка Николь Паон, ранее выпускавшая скетч-шоу. Согласно сюжету фильма, киллер, его босс и арт-дилер придумали схему отмывания денег, которая случайно превратила наемного убийцу в авангардную сенсацию мира искусства.

Напомним, что старшая дочь Умы Турман успела сняться в десятке проектов, в том числе в сериале «Очень странные дела» и киноленте «Однажды в Голливуде», сообщает сайт teleprogramma.pro.

Помимо этого, в августе 2019 года Майя Хоук представила на суд зрителей два музыкальных сингла. Композиции получили названия To Love a Boy и Stay Open. Девушка является при этом автором слов песен, а музыку к синглам написал Джесси Харрис, лауреат премии «Грэмми».