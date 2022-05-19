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Лидер группы ДДТ Шевчук оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Елена Самойлова
Происшествия
Лидер группы ДДТ Шевчук оштрафован за дискредитацию ВС РФ
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Музыканта и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом стало известно в четверг, 19 мая.

По данным Telegram-канала «112», Шевчук негативно высказался о специальной военной операции во время концерта в Уфе.

Монолог артиста фанаты засняли на видео и опубликовали в интернете.

После выступления полицейские опросили Шевчука и составили административный протокол по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации».

Накануне, 18 мая, Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева по уголовному делу по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

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