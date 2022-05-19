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Столичным водителям мопедов напомнили о необходимости соблюдения ПДД

Анастасия Колоскова
Город
Столичным водителям мопедов напомнили о необходимости соблюдения ПДД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичных водителей мопедов призвали неукоснительно соблюдать правила дорожного движения (ПДД). Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы в четверг, 19 мая.

— Мы вместе с ГИБДД просим вас всегда соблюдать правила дорожного движения и ездить только после обучения и получения прав, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В ведомстве отметили, что, согласно информации ГИБДД, с начала текущего года в ДТП с мопедами пострадали уже шесть человек. При этом у некоторых участников дорожных аварий не было водительского удостоверения.

В качестве профилактики подобных ДТП автоинспекторы проверяют права категории «М» у водителей мопедов и другого подобного транспорта. При отсутствии документов транспорт буден перемещен на спецстоянки «Московского паркинга».

Водитель и пассажир мопеда, как уточняется, должны быть в шлемах. Также для безопасности им рекомендуют надевать налокотники, наколенники и мотокуртки. Управлять мопедами разрешается после предварительного обучения лицам, достигшим 16 лет.

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