Забравшихся на колесо обозрения «Солнце Москвы» руферов привлекут к ответственности

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Руферы, которые забрались на строящееся на ВДНХ колесо обозрения, будут привлечены к ответственности. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе проекта «Солнце Москвы».

— Ведется расследование, задействованы все компетенции службы. Имена нарушителей известны. По результатам проверки участники будут привлечены к ответственности, — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

По данным пресс-службы, имена нарушителей уже установлены. Случай с участием руферов на колесе обозрения зафиксировали сотрудники службы безопасности аттракциона. Нарушители перебрались через ограждение строительной площадки рано утром, чтобы снять видео для социальных сетей.

До этого в некоторых Telegram-каналах было опубликовано видео, на котором запечатлены руферы, забравшиеся на строящееся колесо обозрения «Солнце Москвы».

В ноябре прошлого года 25 молодых людей ночью пробрались в здание Российской академии наук (РАН) в центре Москвы и забрались на его крышу. Там руферы снимали видео для своих социальных сетей.