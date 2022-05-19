Экс-исполнительный директор «Протон-ПМ» арестован по делу о мошенничестве

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения Дмитрию Щенятскому, который был задержан по делу топ-менеджеров предприятия «Протон-ПМ» о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Басманным районным судом Москвы 19 мая 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество», — Щенятского Дмитрия Валерьевича до 18 июля 2022 года, — говорится в сообщении.

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Щенятский занимал должность исполнительного директора предприятия, занимающегося производством двигателей для ракет. До этого по делу о мошенничестве топ-менеджеров предприятия «Протон-ПМ» задержали Елену Рогатову, Радислава Бирбраева и Валерия Годобина.

Их задержание связано с хищением средств, выделенных предприятию из бюджета для реализации инвестиционной программы, передает ТАСС.