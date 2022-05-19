Компании из технополиса «Москва» презентуют виртуальную Янтарную комнату

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Копию легендарной Янтарной комнаты Екатерининского дворца, созданную компанией Stereoforma, смогут увидеть в виртуальной реальности жители Воронежа, Светлогорска и Пскова. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев.

— Технологии виртуальной реальности и 3D-моделирования в особой экономической зоне столицы развивают Московский государственный образовательный комплекс (МГОК) и кластер информационного-коммуникационных технологий, куда входят 13 предприятий. Так, компания Stereoforma, которая располагается на площадке «Печатники» с 2014 года, разработала копию всемирно известного интерьера Янтарной комнаты Екатерининского дворца в формате виртуальной реальности, — сказал представитель технополиса.

Он отметил, что в мае началось турне разработки по регионам России. В настоящее время ее презентуют на выставке в Светлогорске, после этого проект смогут увидеть в Воронеже и Пскове.

Виртуальную версию комнаты Большого Екатерининского дворца, которая является самым масштабным кабинетом в мире, выполненным полностью из янтаря, создала компания Stereoforma по заказу Музея-заповедника «Царское Село» при поддержке ПАО «Газпром».

Руководитель Stereoforma Дмитрий Мачача уточнил, что аналогов этого проекта в мире пока нет.

— Нам удалось воссоздать 34 тысячи янтарных камней, перенести сложные для сканирования поверхности, сохранить рисунок янтаря с учетом отражающих свойств камня и реализовать этот сложнейший проект, — добавил он.

Первыми копию Янтарной комнаты увидели посетители выставки «Петр I. Начало янтарного пути», которая проходит в Калининградской области с 13 мая по 19 июня в рамках проекта Ассамблеи петровских музеев России.