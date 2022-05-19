Конференция по вопросу строительства храмов пройдет в ХХС 23 мая

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Волхонка, 15 Карта всех событий

Конференция «Строительство храмов — укрепление русской государственности» состоится 23 мая в Красном зале Храма Христа Спасителя в рамках ХХХ Международных образовательных чтений «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Уточняется, что сопредседателями конференции выступят кураторы Программы строительства православных храмов в Москве: и. о. председателя Финансово-хозяйственного управления РПЦ иеромонах Ермоген (Бурыгин) и депутат Госдумы РФ Владимир Ресин, являющийся советником патриарха по вопросам строительства.

В форуме примут участие представители правительства Москвы, столичных префектур и московского духовенства. Помимо сопредседателей конференции, с докладом также выступит глава столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков. Мероприятие будет проходить с 16:00 до 17:30, отметили в пресс-службе.