Григорий Лепс: Жители Донбасса хотят, чтобы регион вошел в состав России

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Известный российский певец и композитор Григорий Лепс накануне вернулся из Донбасса. Отечественный музыкант навестил местных жителей, выступил для них с концертом и поучаствовал в гуманитарной миссии. В регионе он успел пообщаться с местными жителями.

После ряда мероприятий артист посетил пресс-конференцию, на которой отметил героизм и мужество жителей республик Донбасса. Лепс подчеркнул, что эти люди хотят, чтобы регионы востока Украины полноценно вошли в состав России, пишет портал «Телепрограмма».

— Восемь лет они под пулями бьются за свои жизни. Они не согласны с тем, что им навязывают. Я там был, люди очень хотят в состав России, что, собственно, уже и происходит, — заметил российский артист.

В середине апреля в Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялся благотворительный сольный концерт Григория Лепса. Его посетили более 2,5 тысячи человек.

Программа концерта была посвящена миротворцам, исполняющим сейчас свой долг. Музыкант считает, что акция «Zа Россию» призвана объединить людей.