Более 60 нежилых помещений используется в домах по реновации на западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

В Западном административном округе Москвы используется более 60 нежилых помещений в домах, возведенных по программе реновации. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В 15 новостройках на западе столицы уже используется 63 нежилых помещения. На первых этажах расположены магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования, предоставляющие сервисные услуги, и культурно-досуговые учреждения. Подобное использование нежилых помещений в новостройках способствует развитию инфраструктуры и предпринимательства, а также созданию новых рабочих мест, — отметил он.

В нежилых помещениях, как уточняется, также могут быть расположены центры информирования по переселению. Там жители домов, начавшие переезд, могут получить консультацию специалистов или оформить необходимую документацию для заселения в новую квартиру, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 12 апреля, глава столичного департамента рассказал, что на западе города 2,6 тысячи семей обратились за помощью через сервис «Помощь в организации переезда». Услугой могут воспользоваться горожане, заключившие договор на новую квартиру по программе реновации. Данный сервис получил наибольшую популярность у переезжающих в новостройки в ЗАО.