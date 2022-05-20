Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 60 нежилых помещений используется в домах по реновации на западе Москвы

Араз Салехов

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 60 нежилых помещений используется в домах по реновации на западе Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Западный административный округ Карта всех событий

В Западном административном округе Москвы используется более 60 нежилых помещений в домах, возведенных по программе реновации. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

— В 15 новостройках на западе столицы уже используется 63 нежилых помещения. На первых этажах расположены магазины, кафе, салоны красоты, центры дополнительного образования, предоставляющие сервисные услуги, и культурно-досуговые учреждения. Подобное использование нежилых помещений в новостройках способствует развитию инфраструктуры и предпринимательства, а также созданию новых рабочих мест, — отметил он.

В нежилых помещениях, как уточняется, также могут быть расположены центры информирования по переселению. Там жители домов, начавшие переезд, могут получить консультацию специалистов или оформить необходимую документацию для заселения в новую квартиру, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 12 апреля, глава столичного департамента рассказал, что на западе города 2,6 тысячи семей обратились за помощью через сервис «Помощь в организации переезда». Услугой могут воспользоваться горожане, заключившие договор на новую квартиру по программе реновации. Данный сервис получил наибольшую популярность у переезжающих в новостройки в ЗАО.

нежилые помещения Сергей Левкин Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте