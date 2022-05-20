«Поражения печени и глаз»: врач объяснил, как коты могут навредить здоровью

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Врач общей практики Михаил Петрик рассказал о том, какую угрозу могут нести коты для здоровья своих хозяев.

Во-первых, это риск заражения глистами, которыми могут быть инфицированы коты.

— На лапах коты могут приносить все, что угодно, и заражать своих хозяев круглыми и плоскими червями. Второе — это инфицирование детей бактериями, при котором возникает диарея, повышение температуры и другие симптомы. И третье — это токсоплазмоз. Для человека с нормальным иммунитетом в большинстве случаев он не страшен. Он может быть носителем, и в крови многих людей можно найти антитела к этой инфекции. Если женщина планирует беременность, и у нее есть антитела, то бояться ничего не стоит, — сказал врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Еще одна возможная инфекция — токсокароз. Несмотря на то, что обычно ее переносчиками являются собаки, домашние коты также могут быть ей подвержены. При ней возможны поражения селезенки, печени и глаз.

Воспаление лимфатических узлов может быть спровоцировано бактерией бартонеллой. Через царапину она проникает в кровь и вызывает воспаление. Может даже опухнуть конечность, а температура может держаться в течение нескольких дней. Кроме этого, если трогать бездомных котов, можно получить лишай.

Эксперты напомнили, как необходимо ухаживать за котами с длинной шерстью. Они отметили, что особое внимание нужно уделять пищеварительной системе своего питомца.