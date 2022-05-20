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Офтальмолог дала советы по профилактике зрительных болезней

Ирина Игнатенко
Общество
Офтальмолог дала советы по профилактике зрительных болезней
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Большинство офисных сотрудников все рабочее время проводят за компьютером, напрягая глаза, поэтому у многих развивается близорукость — самое распространенное нарушение зрения. О профилактике зрительных болезней рассказала врач-офтальмолог Видновской районной клинической больницы Наталья Борисова.

Она посоветовала в выходные и после работы больше времени проводить на улице и свежем воздухе, выключать смартфоны.

В течение рабочего дня стоит делать перерывы во время работы за компьютером каждые 30–40 минут. За пять–десять минут перерыва можно сделать гимнастику для глаз.

Если у человека нет возможности отойти от компьютера и отложить телефон, можно подобрать специальные антибликовые очки для мониторов, использовать увлажняющие капли.

Наталья Борисова посоветовала проверять зрение как минимум раз в год. Особенно это важно в детском возрасте, передает Общественная Служба Новостей.

Ранее офтальмолог Алена Шкатова рассказала, какие телевизоры больше всего вредят зрению.

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