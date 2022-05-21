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Народный календарь. Почему запрещено убивать пауков 22 мая, на Николу Вешнего

Анна Михалюк
Общество
Народный календарь. Почему запрещено убивать пауков 22 мая, на Николу Вешнего
Фото: Pixabay

В народном календаре дата 22 мая – Никола Вешний, весенний, летний, теплый, травный, Николин день. Православная церковь в этот день отмечает перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из города Миры в город Бари.

В этот день запрещается убивать пауков, в принципе, как и в любой другой день. Говорят, что это к скорой потери денег. Однако 22 мая убийство паука приведет к появлению многих болезней, которые могут перерасти в хронические, либо у вас будет разочарование во второй половинке, что приведет к конфликтам и ссорам в доме.

Запрещается в этот день рано ложиться спать, в основном это касается молодого поколения. Парням и девушкам в этот день нужно громко петь и веселиться, а также общаться у костра и есть пироги. Тогда весь год будет проходить сытно, весело и тепло.

Запрещается в этот день отказывать тем, кто просит милостыню, в противном случае вам придется самому скоро просить милостыню и бедствовать.

Приметы погоды:

Дождь на Николу Вешнего — к хорошему урожаю.

Если на Николу лягушки заквакают, то овес будет хорош.

До святого Николы не стриги овец, не сей гречки, не купайся в водоемах.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему запрещено убивать пауков 22 мая, на Николу Вешнего

Именины отмечают: Ираклий, Василий, Гавриил, Иосиф, Николай.

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