Эхо, шумы и визги: названы признаки того, что ваш смартфон взломали

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Снижение скорости работы, сильный нагрев, мерцание экрана, появление новых папок в системе и увеличение объемов интернет-трафика — такие симптомы могут свидетельствовать о заражении смартфона. Об этом «Вечерней Москве» рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

Повышенная нагрузка на ОЗУ и процессор — возможный признак вмешательства извне, заметил собеседник «ВМ».

— Смартфон начинает нагреваться и сильно тормозить. Быстрая разрядка тоже является симптомом нагрузки ОЗУ и процессора, — объяснил специалист.

При удаленном подключении рабочий экран может стать черным, отметил собеседник «ВМ». Также должно насторожить необъяснимое появление новых папок в файловой системе или увеличение потребляемого трафика.

Шумы или эхо во время звонков не означают, что телефон взломан, заметил Вакулин.

— Иногда бывает, что на вышке сотового оператора могут происходить проблемы: ее радиус действия составляет 150 километров. Человек может слышать эхо, шумы и т. д. У меня самого была проблема: телефон издавал очень сильные визги. Я позвонил сотовому оператору, мы перепроверили базовую станцию и выяснилось, что там была авария. Так что тут паниковать не стоит, — уверен собеседник «ВМ».

Более подвержены взломам телефоны на системе Android, заметил специалист. Это связано с тем, что такие смартфоны допускают загрузку файлов из посторонних источников. Гаджеты Apple по умолчанию такой возможности не дают, уточнил Вакулин.

Защититься от взлома можно при помощи антивируса, посоветовал специалист.

— Если мы будем говорить про новые версии Android, там уже в систему вшит встроенный антивирус. Также, возможно, стоит антивирус самого производителя смартфона. Можно поставить дополнительный антивирус. Сейчас многие антивирусы отпускаются по подписке, но бывают и бесплатные версии. Еженедельно или ежемесячно можно запускать полную проверку, если жестко заботитесь о безопасности — то ежедневно, — резюмировал собеседник «ВМ».