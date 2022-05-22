Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В народном календаре дата 23 мая – День Симона Зилота, Симонов день. Православная церковь 23 мая почитает апостола Симона Кананита — покровителя кладоискателей, земледельцев и брака.

Если стараться 23 мая экономить на покупках, вы будете за это вознаграждены немалой суммой денег. Также к вам повернется лицом удача, которая будет содействовать в финансовых вопросах.

23 мая в вашем кошельке обязательно должно что-то лежать, а в противном случае там регулярно будет наблюдаться пустота. В день Симона Зилота туда клали хотя бы несколько больших купюр, тогда как монеты были слишком мелкими для того, чтобы призвать финансовое благополучие.

Приметы говорят о том, что в день Симона Зилота не стоило осуществлять серьезные покупки, тратя большое количество средств. В противном случае, в течение долгого времени придется жить в долг.

Приметы погоды:

Дождь в этот день сулит дождливое лето.

Вечером появились большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.

Берёзовые сережки лопаются — пора сеять хлеб.

Утром пчелы весело и быстро летают — к погожему дню.

До рассвета слышно пение птиц — к дождю.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как привлечь финансовое благополучие 23 мая

Именины отмечают: Василий, Кирилл, Рената, Семен, Таисия.