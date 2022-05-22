Народный календарь. Как привлечь финансовое благополучие 23 мая
В народном календаре дата 23 мая – День Симона Зилота, Симонов день. Православная церковь 23 мая почитает апостола Симона Кананита — покровителя кладоискателей, земледельцев и брака.
Если стараться 23 мая экономить на покупках, вы будете за это вознаграждены немалой суммой денег. Также к вам повернется лицом удача, которая будет содействовать в финансовых вопросах.
23 мая в вашем кошельке обязательно должно что-то лежать, а в противном случае там регулярно будет наблюдаться пустота. В день Симона Зилота туда клали хотя бы несколько больших купюр, тогда как монеты были слишком мелкими для того, чтобы призвать финансовое благополучие.
Приметы говорят о том, что в день Симона Зилота не стоило осуществлять серьезные покупки, тратя большое количество средств. В противном случае, в течение долгого времени придется жить в долг.
Приметы погоды:
Дождь в этот день сулит дождливое лето.
Вечером появились большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.
Берёзовые сережки лопаются — пора сеять хлеб.
Утром пчелы весело и быстро летают — к погожему дню.
До рассвета слышно пение птиц — к дождю.
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