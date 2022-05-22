Звезда фильма «Щит и меч» Наталья Величко скончалась в возрасте 81 года

Кадр из фильма «Тишина» (1963)

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко скончалась на 82-м году жизни в Москве после продолжительной и тяжелой болезни. Об этом сообщил портал Императорского Православного Палестинского Общества (ИППО).

— 21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО «ИППО», жена, друг и помощница Н. Н. Лисового, заместителя председателя ИППО, заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа, — говорится в сообщении.

Точную причину смерти артистки родственники и близкие пока не раскрывают.

Величко родилась 4 мая 1941 года во Фрунзе (нынешний Бишкек) Киргизской ССР. Она поступила в Московское дирижерско-хоровое училище, которое успешно окончила в 1961 году.

После она училась во ВГИК, который закончила в 1965 году. Величко дебютировала в кино в картине «Тишина» и сразу же полюбилась советским зрителям.

Актриса радовала поклонников такими работами, как «Первый снег», «Третья молодость» и «Охота на изюбря». Однако кинокарьеру она оставила: более 20 лет назад Величко заявила, что решила больше не сниматься в фильмах и полностью приостановила актерскую деятельность.

Затем, в 2011 году, она стала членом ИППО. Она также оказывала всяческую помощь и поддержку своему супругу, философу и историку, ведущему научному сотруднику Института российской истории РАН Николаю Лисовому, который скончался в 2019 году.