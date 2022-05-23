Виллу Пугачевой и Галкина на «израильской Рублевке» засняли с коптера

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Российская и советская певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин в последнее время проживают на средиземноморском побережье Израиля в городке Кесария, в закрытом охраняемом поселке, который называют «израильской Рублевкой».

Журналисты в воскресенье, 22 мая, сумели заснять с коптера их особняк за рубежом. В доме три этажа, на территории имеется сад с пальмами, обустроен бассейн. Внутри здание отделано в светлых тонах, в интерьере преобладает мрамор.

Помещения внутри дома представители СМИ считают просторными, а интерьер — современным и спокойным. Стоимость виллы в Кесарии оценивается в шесть миллионов долларов. По нынешнему курсу это около 355 миллионов рублей.

По информации газеты «Известия», особняк принадлежит старшему брату юмориста, бизнесмену Дмитрию Галкину, который в настоящее время является президентом и членом совета директоров ООО «ВПК». Организация занимается производством военной техники.

На прошлой неделе Народная артистка России Надежда Бабкина раскритиковала Аллу Пугачеву, которая покинула страну вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным.