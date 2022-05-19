Надежда Бабкина раскритиковала Аллу Пугачеву из-за эмиграции в Израиль

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народная артистка России Надежда Бабкина раскритиковала певицу Аллу Пугачеву, которая покинула страну вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным.

— Я не понимаю, как можно получать от государства бешеную поддержку, жить здесь, а потом взять просто и плюнуть из-за границы, — сказала она.

Пугачева и Галкин покинули Москву и уехали в Израиль около двух месяцев назад. По мнению Бабкиной, Пугачева поступила плохо, покинув страну в столь трудное время.

Она подчеркнула, что каждый человек несет ответственность за свои поступки. Бабкина заявила, что об отъезде из России, когда началась спецоперация на Украине, она даже не думала, передает New Inform.

До этого актер Никита Пресняков ответил на слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Он заверил, что эти домыслы не имеют отношения к реальности.

По его словам, звездная пара не продает замок и не планирует переездов. Также Пресняков посоветовал меньше доверять непроверенным источникам информации.

Пугачева и Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия звездной пары за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.