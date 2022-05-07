Никита Пресняков прокомментировал слухи о своем проживании в замке Пугачевой

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Никита Пресняков опроверг информацию о том, что он во время отсутствия в стране семьи своей бабушки Аллы Пугачевой якобы проживает в ее роскошном замке в деревне Грязь. Певец сообщил, что на самом деле, обосновался не в замке, а на даче бабушки в Подмосковье, которую ему приходится ремонтировать за свой счет.

— Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), — написал Пресняков в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он сам с друзьями рыл ров для электропроводки, а также делает другой необходимый ремонт.

— Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась, угадайте, кто будет этим заниматься? Я буду, — продолжил Пресняков.

Внук Примадонны уточнил, что выполняет работы за свои деньги, так как для этого у него есть желание и финансовые возможности.

В апреле в Сети распространили информацию, что во время отсутствия Галкина и Пугачевой за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков — младший.

Знакомая звездной пары Алина Редель рассказала, что юморист и телеведущий принимал решение о строительстве замка в деревне Грязь в Московской области самостоятельно, не обсуждая этот вопрос с супругой Аллой Пугачевой. По ее словам, шоумен случайно наткнулся на подходящий для строительства участок и инициировал там возведение замка. Ни Пугачева, ни кто-либо из ее окружения не знали о таком решении Галкина. Таким образом он намеревался устроить сюрприз своей возлюбленной