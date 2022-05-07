Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Никита Пресняков прокомментировал слухи о своем проживании в замке Пугачевой

Анастасия Колоскова
Общество
Никита Пресняков прокомментировал слухи о своем проживании в замке Пугачевой
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Никита Пресняков опроверг информацию о том, что он во время отсутствия в стране семьи своей бабушки Аллы Пугачевой якобы проживает в ее роскошном замке в деревне Грязь. Певец сообщил, что на самом деле, обосновался не в замке, а на даче бабушки в Подмосковье, которую ему приходится ремонтировать за свой счет.

— Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок), — написал Пресняков в своем Telegram-канале.

По словам артиста, он сам с друзьями рыл ров для электропроводки, а также делает другой необходимый ремонт.

— Позавчера, к примеру, штукатурка от сильного ветра полетела, зимой деревянная беседка под весом снега обрушилась, угадайте, кто будет этим заниматься? Я буду, — продолжил Пресняков.

Внук Примадонны уточнил, что выполняет работы за свои деньги, так как для этого у него есть желание и финансовые возможности.

В апреле в Сети распространили информацию, что во время отсутствия Галкина и Пугачевой за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков — младший.

Знакомая звездной пары Алина Редель рассказала, что юморист и телеведущий принимал решение о строительстве замка в деревне Грязь в Московской области самостоятельно, не обсуждая этот вопрос с супругой Аллой Пугачевой. По ее словам, шоумен случайно наткнулся на подходящий для строительства участок и инициировал там возведение замка. Ни Пугачева, ни кто-либо из ее окружения не знали о таком решении Галкина. Таким образом он намеревался устроить сюрприз своей возлюбленной

Алла Пугачева Семья Пугачевой и Галкина замок
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Развиваем сервис такси и проката

Все мнения
О проекте