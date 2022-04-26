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Строительство замка в деревне Грязь скрывалось от Пугачевой

Егор Провоторов

Общество
Строительство замка в деревне Грязь скрывалось от Пугачевой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский юморист и телеведущий принимал решение о строительстве замка в деревне Грязь в Московской области самостоятельно, не обсуждая этот вопрос с супругой Аллой Пугачевой. Об этом заявила знакомая звездной пары Алина Редель.

По ее словам, шоумен случайно наткнулся на подходящий для строительства участок и инициировал там возведение замка. Ни Пугачева, ни кто-либо из ее окружения не знали о таком решении Галкина. Таким образом он намеревался устроить сюрприз своей возлюбленной, пишет «Киноафиша».

Сам юморист неоднократно признавался, что дом в деревне Грязь воспринимает как средневековое укрепление, а в архитектуре сделана ставка на романскую готику. При этом внутри дом большой и достаточно уютный.

Со слов телеведущего, в шестиэтажном здании отлично помещаются они с Пугачевой и детьми, а к приезду гостей и родственников дом всегда готов. У каждого из близких есть собственная комната, это позволяет использовать все помещения в огромном замке.

Накануне стало известно, кто проживает в огромном доме во время отсутствия Галкина и Пугачевой. Сейчас за домом ухаживает внук певицы — Никита Пресняков-младший.

Максим Галкин Алла Пугачева Семья Пугачевой и Галкина
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