Строительство замка в деревне Грязь скрывалось от Пугачевой

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный российский юморист и телеведущий принимал решение о строительстве замка в деревне Грязь в Московской области самостоятельно, не обсуждая этот вопрос с супругой Аллой Пугачевой. Об этом заявила знакомая звездной пары Алина Редель.

По ее словам, шоумен случайно наткнулся на подходящий для строительства участок и инициировал там возведение замка. Ни Пугачева, ни кто-либо из ее окружения не знали о таком решении Галкина. Таким образом он намеревался устроить сюрприз своей возлюбленной, пишет «Киноафиша».

Сам юморист неоднократно признавался, что дом в деревне Грязь воспринимает как средневековое укрепление, а в архитектуре сделана ставка на романскую готику. При этом внутри дом большой и достаточно уютный.

Со слов телеведущего, в шестиэтажном здании отлично помещаются они с Пугачевой и детьми, а к приезду гостей и родственников дом всегда готов. У каждого из близких есть собственная комната, это позволяет использовать все помещения в огромном замке.

Накануне стало известно, кто проживает в огромном доме во время отсутствия Галкина и Пугачевой. Сейчас за домом ухаживает внук певицы — Никита Пресняков-младший.