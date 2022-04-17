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Никита Пресняков — младший поселился в замке Пугачевой и Галкина в их отсутствие

Егор Провоторов

Общество
Никита Пресняков — младший поселился в замке Пугачевой и Галкина в их отсутствие
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После отъезда российской Примадонны Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина из России за замком в деревне Грязь присматривает внук певицы Никита Пресняков — младший.

В начале марта звездная пара вместе с детьми покинула страну и отправилась в Израиль. Семейство остановилось в Кесарии на побережье Средиземного моря. Недавно появилась информация, что супруги подыскивают новую школу своим детям, а значит, они надолго покинули родину.

Пресняков-младший вместе с женой Аленой Красновой остались главными в огромном дворце за сотни миллионов рублей. Судя по всему, новое жилище пришлось по вкусу молодым людям.

Бывшая сотрудница Пугачевой Людмила Дороднова в интервью «МК» рассказала об обстановке в дворце. По ее словам, помимо наследника Примадонны и его супруги, в замке остался личный повар певицы. Дороднова рассказала, что Пресняков ухаживает там за растениями.

Накануне поэт-песенник и автор многих хитов Пугачевой Илья Резник рассказал о множестве болезней, которые есть у именитой артистки. По его словам, Примадонне сейчас лучше оставаться в Израиле под присмотром квалифицированных врачей.

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