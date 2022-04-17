Илья Резник рассказал о множестве болезней Пугачевой

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Именитая российская и советская певица Алла Пугачева страдает множеством различных и достаточно серьезных заболеваний. Об этом заявил поэт-песенник Илья Резник в субботу, 16 апреля.

По словам автора текстов в большом количестве песен Примадонны, такие артистки, как она, рождаются раз в несколько сотен лет, поэтому Пугачеву стоит оберегать всеми возможными способами. При этом известный поэт заметил, что здоровье уже подводит легенду российской эстрады.

Резник заметил, что факт ее лечения в Израиле и доступа к качественным лекарствам и профессиональным врачам хорошим фактором. Собеседник портала Blitz+ пожелал артистке большого здоровья.

В пятницу, 15 апреля, в российской прессе появилась информация, что Алла Пугачева и Максим Галкин покинули Россию и уехали в Израиль по той причине, что в этой стране похоронена мать отечественного телеведущего. Кроме того, в Кесарии на берегу Средиземного моря, где остановилась пара знаменитостей с детьми, также в настоящее время проживает брат известного юмориста.