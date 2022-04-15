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Стало известно, почему Пугачева и Галкин уехали именно в Израиль

Анастасия Колоскова

Общество
Стало известно, почему Пугачева и Галкин уехали именно в Израиль
Фото: РИА Новости

Звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин предпочли в качестве своего временного места жительства Израиль не случайно — там похоронена мать телеведущего. Об этом сообщает КП.

По данным издания, помимо этого, в Кесарии на берегу Средиземного моря, где остановились Пугачева и Галкин с детьми также живет брат юмориста. Авторы публикации заявляют, что звездное семейство арендует особняк стоимостью один миллион рублей в месяц. По другой информации дом уже выкуплен Пугачевой, однако сами артисты никак эту информацию не комментируют.

Предположительно, супруги пробудут в Израиле до лета, там у Галкина в июне запланировано несколько концертов.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин, покинувшие страну после начала российской спецоперации на Украине, подыскивают новую школу в Израиле своим детям — двойняшкам Лизе и Гарри. Об этом сообщил российский журналист Леван Тодуа. На данный момент семья живет в израильском городе Кесария. Появились догадки, что Галкин устроился работать переводчиком — артист свободно разговаривает на четырех языках.

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